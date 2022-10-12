Александр Густафссон 11 декабря подерется с Овинсом Сен-Прю на UFC 282
Шведский полутяжеловес UFC Александр Густафссон вернется в октагон 11 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.
Его соперником станет Овинс Сен-Прю. Об этом сообщает MMA Junkie.
Густафссон идет на серии из четырех поражений подряд. В июле швед проиграл нокаутом в первом раунде Никите Крылову. Сен-Прю в мае одолел раздельным решением Маурисио Хуа.
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