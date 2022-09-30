Лиото Мачида намерен вернуться в UFC ради третьего боя с Маурисио Руа

Менеджер Жоржи Гимарайнш пытается организовать третий бой бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе с .

«Когда я услышал, что Маурисио Руа свой прощальный бой хочет провести в Рио, я сразу же связался с представителем UFC Хантером Кэмпбеллом и предложил устроить трилогию между Лиото и Маурисио.

Хантер сказал мне, что изначально они планировали свести Сегуна с кем-нибудь вроде Тайсона Педро, но ему понравилась моя идея и он пообещал обсудить ее с Дэйной Уайтом.

У меня нет никаких сомнений, что бразильская аудитория будет в восторге от этого боя. Два чемпиона, две легенды в прощальном поединке для них обоих смогут выяснить, кто же из них лучше», – сказал Гимарайнш.

44-летний Мачида и 40-летний Руа дрались дважды: в 2009-м Мачида выиграл решением судей, в 2010-м Руа нокаутировал соперника в реванше.

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