Бой Анкалаева и Блаховича официально состоится 11 декабря на UFC 282

Издание ESPN официально объявило о поединке между и .

Претендентский бой в полутяжелом весе состоится 11 декабря на 282 в Лас-Вегасе. Главным событием турнира станет реванш Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры.

В мае этого года Блахович победил техническим нокаутом в третьем раунде Александра Ракича. Анкалаев в июле нокаутировал во втором раунде Энтони Смита.

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