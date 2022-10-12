Бой Анкалаева и Блаховича официально состоится 11 декабря на UFC 282

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Издание ESPN официально объявило о поединке между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

Претендентский бой в полутяжелом весе состоится 11 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе. Главным событием турнира станет реванш Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры.

В мае этого года Блахович победил техническим нокаутом в третьем раунде Александра Ракича. Анкалаев в июле нокаутировал во втором раунде Энтони Смита.

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