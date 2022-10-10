Бой Джонни Уокера и Пола Крэйга состоится 21 января на UFC 283

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джонни Уокер UFC 283 Бокс/MMA/UFC

В кард турнира UFC 283 в Бразилии добавлен бой полутяжеловесов Джонни Уокера и Пола Крэйга.

Турнир состоится 21 января в Рио-де-Жанейро, а главным событием вечера станет бой Дейвесона Фигередо и Брендона Морено.

30-летний Уокер в последнем бою задушил в первом раунде Иона Куцелабу. 34-летний Крэйг проиграл единогласным решением Волкану Оздемиру.

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