Бой Джонни Уокера и Пола Крэйга состоится 21 января на UFC 283

В кард турнира UFC 283 в Бразилии добавлен бой полутяжеловесов и Пола Крэйга.

Турнир состоится 21 января в Рио-де-Жанейро, а главным событием вечера станет бой Дейвесона Фигередо и Брендона Морено.

30-летний Уокер в последнем бою задушил в первом раунде Иона Куцелабу. 34-летний Крэйг проиграл единогласным решением Волкану Оздемиру.

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