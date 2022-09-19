Жаирзиньо Розенстрайк и Крис Дакас проведут бой 10 декабря на UFC 282

Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк и американец Крис Дакас подерутся 10 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.
Изначально бойцы должны были встретиться 1 октября на UFC Fight Night 211.
Розенстрайк в июне этого года проиграл нокаутом в первом раунде Александру Волкову, Дакас в марте был нокаутирован во втором раунде Кертисом Блейдсом.
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