Жаирзиньо Розенстрайк и Крис Дакас проведут бой 10 декабря на UFC 282

Суринамский тяжеловес и американец Крис Дакас подерутся 10 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.

Изначально бойцы должны были встретиться 1 октября на UFC Fight Night 211.

Розенстрайк в июне этого года проиграл нокаутом в первом раунде Александру Волкову, Дакас в марте был нокаутирован во втором раунде Кертисом Блейдсом.

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