Пэдди Пимблетт вернется в октагон 11 декабря на UFC 282

Перспективный легковес UFC Пэдди Пимблетт заявил, что следующий бой проведет в ночь на 11 декабря на турнире UFC 282.

При этом англичанин заявил, что организация пока только ищет ему соперника.

«Я буду драться 10 декабря на турнире UFC 282. Только я не знаю, кто будет соперником. Посмотрим, кто осмелится.

Все обо мне говорят, все упоминают мое имя, но когда перед ними оказывается контракт на бой, они резко меняют свое поведение, понимаете, о чем я?» – сказал Пэдди.

«Я буду драться 10 декабря на турнире UFC 282. Только я не знаю, кто будет соперником. Посмотрим, кто осмелится.

Все обо мне говорят, все упоминают мое имя, но когда перед ними оказывается контракт на бой, они резко меняют свое поведение, понимаете, о чем я?», – сказал Пимблетт.

Дэйна Уайт – об обжорстве Пэдди Пимблетта: «Очень плохо набирать, а затем сбрасывать такой вес»

Биспинг – о шансах Пимблетта на титул: «Дивизион сложный, но почему бы и нет?»