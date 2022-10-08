Пэдди Пимблетт вернется в октагон 11 декабря на UFC 282
Перспективный легковес UFC Пэдди Пимблетт заявил, что следующий бой проведет в ночь на 11 декабря на турнире UFC 282.
При этом англичанин заявил, что организация пока только ищет ему соперника.
«Я буду драться 10 декабря на турнире UFC 282. Только я не знаю, кто будет соперником. Посмотрим, кто осмелится.
Все обо мне говорят, все упоминают мое имя, но когда перед ними оказывается контракт на бой, они резко меняют свое поведение, понимаете, о чем я?» – сказал Пэдди.
«Я буду драться 10 декабря на турнире UFC 282. Только я не знаю, кто будет соперником. Посмотрим, кто осмелится.
Все обо мне говорят, все упоминают мое имя, но когда перед ними оказывается контракт на бой, они резко меняют свое поведение, понимаете, о чем я?», – сказал Пимблетт.
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