Хабиб: «Наше время с Фергюсоном ушло. Он продолжает драться, потому что ему нужны деньги»

Бывший чемпион в легком весе рассказал, почему продолжает драться.

«Время ушло. Его никто не сможет вернуть. Ни Хабиб, ни Тони - никто. У нас было свое время, но оно ушло. Он продолжает драться, но как бы… Деньги-то нужны.

В Америке по счетам платить надо. И все, что он выиграл, я с уверенностью могу сказать, так как он калифорниец, так как я знаю всех калифорнийских бойцов - они платят, по-моему, 48 процентов. Все, что он выиграл, - сминусуй половину. По-любому надо драться.

Он дерется дальше из-за денег, из-за счетов, налогов. У него семья, двое детей. Я его не виню. Просто время не приходит обратно. Когда оно уходит, оно не спрашивает, как тебя зовут», – сказал Нурмагомедов.

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