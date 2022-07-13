Александр Шлеменко: «Фергюсон доподкалывался Хабиба, и мы все видим, что с ним стало»

Российский средневес раскритиковал Тони Фергюсона за троллинг экс-чемпиона в легком весе .

доподкалывался Хабиба, и мы все видим, что с ним стало. Давайте честно, у него не суперкарьера сейчас. У него все по жизни как-то свалилось.

Это хорошо — шоу устроить, сделать ненависть. Но я воспитан по-другому. Если человек в состоянии слабости, у него есть проблемы со здоровьем, а он не просто так соскакивает с боя, испугался и засел.

Если я его еще буду теребить, то, не дай Бог, мне может то же самое аукнется. Поэтому я нормально к этому отношусь», – сказал Шлеменко.

Бой Исмаилова и Шлеменко перенесли на декабрь

Исмаилов – Шлеменко: «До встречи по ту сторону клетки»