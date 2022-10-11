Мендес заявил, что готовил Хабиба к трэштоку перед боем с Конором: «Я говорил: «Он будет преследовать религию и твою семью»

, тренер , рассказал, как морально готовил своего подопечного к поединку с .

«Когда поединок был объявлен, я сказал Хабибу: «Он будет преследовать тебя, твою семью, страну, религию, отца, даже твоего менеджера и, возможно, меня. Но он преследует тебя, и я хочу, чтобы ты был к этому готов. Оставайся расслабленным. Не позволяй страстям кипеть, нельзя, чтобы это тебя расстроило, потому что тогда он победит».

Каждый раз Хабиб был хладнокровен и спокоен. Он не реагировал, потому что два месяца готовился к тому, что это произойдет.

Поэтому когда все началось, это вообще не оказало на него особого влияния. Собственно говоря, мы поставили Конору мат», – сказал Мендес.

Комик вызвал Хабиба на бой: «Выбирай: тебе с правой или с левой?»

Тайрон Вудли: «Хабиб в списке 10-и лучших? Думаю, нет. К черту Хабиба!»