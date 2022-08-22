Хабиб: «Ни Диаз, ни Фергюсон, ни Конор, ни Порье никогда уже не будут чемпионами»

Бывший чемпион в легком весе высказался относительно чемпионских амбиций нескольких топовых бойцов промоушена.

«Возьмите для примера любого бойца, который выступал во время моего пика, примерно с 2015 по 2020 год. Ни один из них уже не стоит там, где был раньше.

Мое время прошло, их тоже, но они продолжают драться. Диаз с Фергюсоном уже выходят за деньги и без чемпионских амбиций. Вы сами прекрасно знаете, что они уже не будут никогда чемпионами. То же самое с Макгрегором и . Время ушло.

Усман появился попозже, но когда человек уже добился результата, то с каждой следующей защитой ему тяжелее, так как годы идут и ресурс истощается. Нельзя долго находиться на пике», – считает Нурмагомедов.

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