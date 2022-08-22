Хабиб: «Ни Диаз, ни Фергюсон, ни Конор, ни Порье никогда уже не будут чемпионами»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался относительно чемпионских амбиций нескольких топовых бойцов промоушена.
«Возьмите для примера любого бойца, который выступал во время моего пика, примерно с 2015 по 2020 год. Ни один из них уже не стоит там, где был раньше.
Мое время прошло, их тоже, но они продолжают драться. Диаз с Фергюсоном уже выходят за деньги и без чемпионских амбиций. Вы сами прекрасно знаете, что они уже не будут никогда чемпионами. То же самое с Макгрегором и Порье. Время ушло.
Усман появился попозже, но когда человек уже добился результата, то с каждой следующей защитой ему тяжелее, так как годы идут и ресурс истощается. Нельзя долго находиться на пике», – считает Нурмагомедов.
Хабиб: «Я бы посмотрел на бой Умара и Двалишвили. Папаха против папахи»
Хабиб: «Не смотрим на Оливейру как на проходного соперника. Но мы уверены, что пройдем его»