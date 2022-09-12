Хабиб дал совет Чимаеву: «Вокруг него нет мусульман, и это очень плохо»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предположил, что причиной проваленного Хамзатом Чимаевым взвешивания перед турниром UFC 279 могло стать окружение шведа чеченского происхождения.

По мнению Хабиба, Чимаеву следует окружить себя мусульманами, которые в нужный момент сделают Хамзату замечание.

«Если ты мусульманин, тебе нужно окружить себя хорошими людьми, мусульманами, которые скажут: «Эй, не делай этого».

Недавно я смотрел взвешивание . Я следил, что происходит с его весом, и смотрел на его команду. Вокруг него нет мусульман, и это очень плохо.

Потому что, если ты мусульманин, тебе нужны хорошие, сильные люди вокруг тебя. Они скажут: «Вернись, сделай это».

Когда ты становишься известным и богатым, когда обретаешь силу, и вокруг тебя нет людей, которые дадут совет или ты их не слушаешь, то случается подобное», – сказал Хабиб.

Чимаев – о проваленной весогонке: «Я был готов продолжать. Тут Чечня, ублюдки, заткнитесь»

Уайт знал о проблемах Чимаева с весогонкой. Дэйна начал готовить новые бои, когда у Хамзата случились судороги