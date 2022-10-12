Хабиб о завершении карьеры: «Это было железобетонное решение. Не вижу никаких вариантов, как это может измениться»

Бывший чемпион в легком весе ответил на вопрос, вовремя ли он завершил карьеру.

«Нужно вернуться к тому, почему я закончил. У меня были обстоятельства, причины личного характера, связанные с семьей и отцом.

Конечно, я бы мог продолжать дальше... Многие забывают, думают, что я просто ушел, чтобы выбить себе хороший контракт, чтобы предложили побольше денег, а потом вернуться. Но нет, такого не было.

Это было железобетонное решение, и я не вижу никаких вариантов, как это может измениться. По крайней мере, сейчас», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб завершил карьеру осенью 2020-го, после победы над Джастином Гейджи.

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