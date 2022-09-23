Тренер Оливейры: «Махачев лучше Хабиба. Но я не думаю, что Ислам сможет перевести Чарльза»

Алиреза Ноэй, тренер по борьбе экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры, поделился ожиданиями от боя с .

«Соперник Чарльза очень хороший борец. Думаю, он лучше , потому что Махачев борец, а Хабиб нет. Хабиб самбист.

Ислам тоже занимался самбо, но он в первую очередь борец, а затем уже самбист и боец ММА.

Мы работаем с Оливейрой последние четыре года, и я очень впечатлен тем, как он эволюционировал. Даже мне, который всегда боролся на высочайшем уровне, сейчас трудно его перевести. Он хорош как в атаке, так и в защите.

Мы работаем над всеми техниками, и я не думаю, что Ислам сможет его перевести. Даже если это произойдет, ему не удастся его удержать и контролировать, как остальных соперников, с которыми он дрался», – считает Ноэй.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Оливейра опубликовал фото с поясом UFC: «Лев никогда не отводит глаз от добычи»

Мичел Перейра: «Оливейра шокирует мир. Он вернет себе пояс в бою с Махачевым»