Энтони Смит про бой Махачев – Оливейра: «Нельзя забывать, что Хабиб и Ислам очень умны»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Энтони Смит Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Американский боец UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от боя за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Я думаю, что в начале поединка будет тяжелая схватка в партере.

Но нельзя забывать о том, что и Хабиб Нурмагомедов, и Ислам Махачев очень умны.

Они не станут тратить много времени на что-то, если это не будет приносить им успех», – сказал Смит.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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