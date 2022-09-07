Павлович – о победе над Льюисом: «Пересматривал бой много раз и получил удовольствие»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович вспомнил поединок с Дерриком Льюисом и о словах «Черного зверя» до боя.

Напомним, что Льюис позволил себе ксенофобские высказывания в адрес жителей РФ, назвав всех россиян расистами.

«Конечно, я смотрел бой с Льюисом. Я пересматривал его много раз. Льюис много разговаривал, и я хотел, чтобы так закончился бой.

Подрастающие спортсмены смотрят, и нужно показывать людям, что надо больше делать, чем болтать.

И с этой точки зрения я получил удовольствие, и анализировал ошибки, просмативал, над чем работать», – сказал Павлович.

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