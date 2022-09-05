Дос Сантос назвал Гана грязным бойцом: «Опять бьет по затылку»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джуниор Дос Сантос Тай Туиваса Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос раскритиковал француза Сирила Гана, который в выходные победил нокаутом в третьем раунде Тая Туивасу.

На турнире в Париже Ган, добивая Туивасу, нанес ему удар по затылку.

«Какой грязный боец этот Ган. Опять бьет по затылку. И что теперь «эксперты по боям» скажут об этом?» – написал Дос Сантос.

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