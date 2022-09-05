Дос Сантос назвал Гана грязным бойцом: «Опять бьет по затылку»

Бывший чемпион в тяжелом весе раскритиковал француза , который в выходные победил нокаутом в третьем раунде .

На турнире в Париже Ган, добивая Туивасу, нанес ему удар по затылку.

«Какой грязный боец этот Ган. Опять бьет по затылку. И что теперь «эксперты по боям» скажут об этом?» – написал Дос Сантос.

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