Дос Сантос назвал Гана грязным бойцом: «Опять бьет по затылку»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос раскритиковал француза Сирила Гана, который в выходные победил нокаутом в третьем раунде Тая Туивасу.
На турнире в Париже Ган, добивая Туивасу, нанес ему удар по затылку.
«Какой грязный боец этот Ган. Опять бьет по затылку. И что теперь «эксперты по боям» скажут об этом?» – написал Дос Сантос.
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