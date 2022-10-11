Кокер – о бое Федора и Сильвы: «Маловероятно, но мне это бы понравилось»

Босс Bellator Скотт Кокер заявил, что поединок между Федором Емельяненко и маловероятен.

«Я думаю, что сейчас Андерсон полностью сконцентрирован на боксе. Я с ним не разговаривал, но думаю, что ему нравится боксировать.

Он собирается драться с Джейком Полом, но если бы была возможность, я бы занялся этим делом. Другая проблема заключается в весе.

Даже если бы мы попытались организовать этот поединок, я думаю, что Андерсон отказался бы драться в тяжелом дивизионе, а зачем Федору худеть? Он же тяжеловес.

Так что маловероятно организовать этот бой, но мне, как фанату, он бы понравился», – сказал промоутер.

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