Кокер – о бое Федора и Сильвы: «Маловероятно, но мне это бы понравилось»
Босс Bellator Скотт Кокер заявил, что поединок между Федором Емельяненко и Андерсоном Сильвой маловероятен.
«Я думаю, что сейчас Андерсон полностью сконцентрирован на боксе. Я с ним не разговаривал, но думаю, что ему нравится боксировать.
Он собирается драться с Джейком Полом, но если бы была возможность, я бы занялся этим делом. Другая проблема заключается в весе.
Даже если бы мы попытались организовать этот поединок, я думаю, что Андерсон отказался бы драться в тяжелом дивизионе, а зачем Федору худеть? Он же тяжеловес.
Так что маловероятно организовать этот бой, но мне, как фанату, он бы понравился», – сказал промоутер.
Андерсон Сильва отказался от боя с Федором Емельяненко в Bellator
Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»
Комментарии