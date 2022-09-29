Федор Емельяненко: «Если Bellator предложит Сильву, будем рассматривать. Для меня Бейдер пока остается целью номер один»

Российский тяжеловес Bellator Федор Емельяненко отреагировал на желание президента промоушена организовать ему бой с экс-чемпионом UFC в среднем весе .

«Для меня пока остается целью номер один. На меня не выходили, никто ничего не говорил. Поэтому пока я готовлюсь на Бейдера.

В ближайшее время все будет ясно. Кокер сказал, что уже на бое Вадима Немкова будет объявлена дата и мой соперник.

Бокс у Сильвы очень хороший, учитывая, что сейчас он побеждает в боксерских поединках, но борьбу тоже не исключаю. Да, слава Богу, получается где-то победить в стойке, нокаутировать, закончить бой быстрее, но борьба в силе.

Что касается Андерсона: его последние бои в ММА заканчивались поражениями, несмотря на хороший бокс. Посмотрим. Если его предложит Bellator, будем рассматривать», – сказал Емельяненко.

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