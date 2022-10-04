Стерлинг про бой Ян – О’Мэлли: «Петр должен продемонстрировать высокий бойцовский IQ»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился ожиданиями от боя Петра Яна и ’Мэлли.

«Это хорошее техничное противостояние для обоих парней. На бумаге О’Мэлли не проверен. У него была проверка против Марлона Веры, и он ее провалил.

Очевидно, что он получил странную травму, потому что такое случается не каждый день, чтобы от удара ногой у вас повисала ступня.

Шон отлично работает на ногах, контролирует дистанцию, и умеет двигаться, в то время как Ян очень стойкий, крутой и расчетливый, но его расчетливость — следствие того, что он не может донести удар, и ему приходится тратить время, чтобы просчитать соперника.

Если Петр будет долго запрягать и тратить время на то, чтобы просчитать Шона, то даст ему шанс в трехраундовом бою. О’Мэлли будет расстреливать его, набирать очки, и это будет лучший вечер для Яна.

Ян должен сближаться и обрабатывать ему корпус и ноги, лишить его подвижности, ломать игру. Петр должен продемонстрировать высокий бойцовский IQ.

Если он попытается просчитать Шона и устроит охоту за головой, он может проиграть все три раунда», – считает Стерлинг.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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