Алджамейн Стерлинг дал совет О’Мэлли: «Футворк Петра Яна огорчает»

Чемпион UFC в легчайшем весе считает, что Шон О’Мэлли может победить , если американец уделит внимание футворку.

«Знаете, мне насрать, кто победит в этом поединке. Это действительно так. Но если я могу дать совет О’Мэлли, то скажу, что работа ног огорчает Яна.

Ему трудно выслеживать бойцов с хорошим футворком. Нельзя просто стоять перед ним и ждать, когда он нанесет смертельный удар.

О’Мэлли необходимо использовать размах рук и пытаться не пропускать удары по корпусу, поскольку я думаю, что здесь он немного хрупкий и мягкий.

Так что попытайся не позволить Яну поймать тебя одним из этих прямых ударов, потому что я отвечаю тебе, что это неприятно», – сказал Стерлинг.

Петр Ян: «У меня нет никакого желания взять реванш у Стерлинга. Его и так было много в моей карьере»

Стерлинг сомневается в стойкости О’Мэлли: «Ян бил меня хорошо. Что сделает Шон, когда Петр ударит его в живот?»