Стерлинг не исключает третий бой с Яном: «Я знаю, насколько Петр хорош. Я снова его увижу»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг выразил уверенность, что Петр Ян снова доберется до титульного поединка.
Напомним, что американец и россиянин дважды встречались в октагоне. Оба раза победа оставалась за Стерлингом.
«Сейчас Ян для меня не имеет значения, но я уверен, что между нами еще будет некоторая напряженность, когда увидимся на UFC 280.
Уверен, он хочет снова встретиться со мной, и я знаю, что это случится. Я знаю, насколько Ян хорош, он вернется на чемпионский уровень и я увижу его снова в октагоне», – сказал Стерлинг.
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