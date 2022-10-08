Стерлинг не исключает третий бой с Яном: «Я знаю, насколько Петр хорош. Я снова его увижу»

Чемпион UFC в легчайшем весе выразил уверенность, что Петр Ян снова доберется до титульного поединка.

Напомним, что американец и россиянин дважды встречались в октагоне. Оба раза победа оставалась за Стерлингом.

«Сейчас Ян для меня не имеет значения, но я уверен, что между нами еще будет некоторая напряженность, когда увидимся на UFC 280.

Уверен, он хочет снова встретиться со мной, и я знаю, что это случится. Я знаю, насколько Ян хорош, он вернется на чемпионский уровень и я увижу его снова в октагоне», – сказал Стерлинг.

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