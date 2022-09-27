Шон О’Мэлли: «Я лучше, чем Петр Ян. Собираюсь надрать ему зад»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли заявил, что разбирающиеся в ММА люди высоко котируют его шансы побить .

«Рядовые фанаты считают, что Петр разберет меня, ведь я андердог 3-к-1 или типа того. Меня это малость удивляет, хоть и понимаю их точку зрения.

Но я считаю, что я лучше, чем Петр Ян, и собираюсь выйти и надрать ему зад. Высокоуровневые бойцы видит, что я – достойный ублюдок, а не просто любитель, который показывает всякое сумасшедшее дерьмо. У меня есть солидные навыки», – сказал Шон.

О’Мэлли про бой с Петром Яном: «Буду удивлен, если пропущу хотя бы один удар»

О’Мэлли – о подготовке к бою с Яном: «Я никогда не изучаю поединки соперников, но перед Петром я посмотрел много материалов»