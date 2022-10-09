Волкановски – Махачеву, который переживает, что Оливейра еще не прилетел в Абу-Даби: «Не волнуйся, брат, я буду рядом»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски ответил Исламу Махачеву, который опасается, что Чарльз Оливейра не прилетит в Абу-Даби.
«Не волнуйся, брат, я буду рядом», – написал австралиец.
«Приятно это слышать», – ответил россиянин.
Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе 22 октября возглавит UFC 280.
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