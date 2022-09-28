Емельяненко – о ближайших планах: «Надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьемся за титул»

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко заявил, что хочет получить титульный бой в Bellator в начале 2023 года.

«Ребята бьются мои, у Вадима титульный бой. У Вадика бой, у меня возможно бой, тоже в Америке.

В Москве не будет, будет в Америке в первой половине следующего года. Я надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьемся за звание чемпиона», – сказал Федор.

Альдо – о величайшем бойце в истории: «Федор – одна из икон»

Нейт Диаз – о величайших бойцах ММА: «Настоящие гангстеры – это Сен-Пьер и Федор, а не Джонс и Сильва»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные