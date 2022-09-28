Емельяненко – о ближайших планах: «Надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьемся за титул»

Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко заявил, что хочет получить титульный бой в Bellator в начале 2023 года.
«Ребята бьются мои, у Вадима титульный бой. У Вадика бой, у меня возможно бой, тоже в Америке.
В Москве не будет, будет в Америке в первой половине следующего года. Я надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьемся за звание чемпиона», – сказал Федор.
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