Камил Гаджиев: «Скотт Кокер не даст Федору уйти в лигу Хабиба. Он слишком большая звезда»

Российский промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему бой Федора Емельяненко и Джуниора Дос Сантоса в лиге Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, может не состояться.
«Что касается финансовой составляющей, у лиги Хабиба наверняка есть аргументы в данном вопросе. Кроме того, когда такие люди дерутся, всегда есть возможность заработать.
Логика в высказываниях Нурмагомедова относительно боя Федора с Дос Сантосом есть. Но дойдёт ли все до схватки?
На мой взгляд, главной причиной того, что эта битва не состоится, станет контракт Емельяненко с Bellator. Наверное, Скотт Кокер не даст ему уйти.
Федор — слишком большая звезда. В его бренд вложено слишком много, что взять и отпустить его в промоушен, который со временем может стать сильнее», – считает Гаджиев.
Хабиб: «Бой Федора и Дос Сантоса по-прежнему реален. Джуниор выглядел потрясающе, несмотря на поражение»
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