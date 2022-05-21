Камил Гаджиев: «Скотт Кокер не даст Федору уйти в лигу Хабиба. Он слишком большая звезда»

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Российский промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему бой Федора Емельяненко и Джуниора Дос Сантоса в лиге Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, может не состояться.

«Что касается финансовой составляющей, у лиги Хабиба наверняка есть аргументы в данном вопросе. Кроме того, когда такие люди дерутся, всегда есть возможность заработать.

Логика в высказываниях Нурмагомедова относительно боя Федора с Дос Сантосом есть. Но дойдёт ли все до схватки?

На мой взгляд, главной причиной того, что эта битва не состоится, станет контракт Емельяненко с Bellator. Наверное, Скотт Кокер не даст ему уйти.

Федор — слишком большая звезда. В его бренд вложено слишком много, что взять и отпустить его в промоушен, который со временем может стать сильнее», – считает Гаджиев.

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