Чимаев – об Эдвардсе: «Леон показал дух в бою с Усманом, но он не хочет говорить обо мне» 

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев считает, что новоиспеченный чемпион не хочет драться с ним.

«В поединке с Усманом Леон показал потрясающее выступление. Он показал свой дух, одержав победу на последней минуте.

Я рад за него, он это заслужил. Леон тяжело трудился ради этого. Но он не хочет говорить обо мне.

Я видел, как кто-то спросил его обо мне, а он просто перескочил на другую тему и начал говорить о Диасе, Масвидале, Усмане. Этот парень не хочет видеть мое лицо», – сказал швед чеченского происхождения.

Чимаев – о бое с Диазом: «Он покажет свое сердце и уйдет из UFC как настоящий воин»

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