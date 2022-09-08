Чимаев – об Эдвардсе: «Леон показал дух в бою с Усманом, но он не хочет говорить обо мне» 

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев считает, что новоиспеченный чемпион Леон Эдвардс не хочет драться с ним. 

«В поединке с Усманом Леон показал потрясающее выступление. Он показал свой дух, одержав победу на последней минуте. 

Я рад за него, он это заслужил. Леон тяжело трудился ради этого. Но он не хочет говорить обо мне. 

Я видел, как кто-то спросил его обо мне, а он просто перескочил на другую тему и начал говорить о Диасе, Масвидале, Усмане. Этот парень не хочет видеть мое лицо», – сказал швед чеченского происхождения.

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