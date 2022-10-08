Гейджи – об Усмане: «У него есть шанс все исправить, но он на склоне карьеры»

Топовый легковес UFC Джастин Гейджи высказался о своем одноклубнике , который в августе 2022 года утратил титул в полусреднем весе, проиграв Леону Эдвардсу.

По мнению Гейджи, Усман – все еще лучший боец планеты, однако его карьера близка к завершению.

«Усман – лучший в мире, но мы оба понимаем, что это уже не начало. Это даже не середина. Это еще не конец, но мы оба находимся на склоне карьеры, в этом нет никаких сомнений.

Я не хочу драться до 40 лет. Усман не желает драться до 40 лет. И я не хочу, чтобы он бился до 40 лет. Камару находится в отличной позиции.

Он вернется и, возможно, подерется с в Лондоне. Усман лучше него, он должен победить. У него есть шанс выйти и все исправить», – сказал Гейджи.

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