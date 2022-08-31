Махачев про поражение Усмана в бою с Эдвардсом: «Леону повезло»

Претендент на титул в легком весе прокомментировал поражение от на UFC 278.

«Леону повезло, потому что Камару побеждал практически на протяжении всех пяти раундов. Эдвардс сбил Усмана с ног в первом раунде и смог забрать спину, но во всех остальных раундах Усман избивал его.

Когда они снова сойдутся в реванше, я на 100% уверен в победе Усмана. Просто у Эдвардса всегда были проблемы с борцами», – считает Махачев.

20 августа Эдвардс нокаутировал Усмана в пятом раунде и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона.

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