Хамзат Чимаев намекнул на переход в средний дивизион

Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал пост в соцсетях, намекнув на переход в средний дивизион.

«185», – написал боец в твиттере. В фунтах это значение равняется 84 кг и среднему весу в ММА.

Напомним, что 11 сентября Чимаев победил Кевина Холланда на UFC 279 в промежуточном весе. Хамзат провалил взвешивание перед боем с Нейтом Диазом в полусреднем дивизионе.

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Следующий бой Хамзата Чимаева состоится в среднем весе до конца года