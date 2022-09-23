Генри Сехудо: «В конце концов, Чимаеву и Уиттакеру придется подраться»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему Хамзат Чимаев должен подраться с Робертом Уиттакером.

«Если Хамзат действительно хочет титульного боя с Исраэлем Адесаньей, то обязан подраться с Робертом Уиттакером. Если вы посмотрите на Роберта, то поединок с ним является лучшим вариантом на пути к титулу.

Дело не в том, кто нравится Чимаеву или кого он уважает. Мне не понравилось то, что сказал Хамзат о Роберте. В конце концов, парням придется подраться. Если честно, я сомневаюсь, что они даже знакомы», – сказал Сехудо.

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