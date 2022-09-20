Коста вызвал Чимаева на бой: «Сделай что-нибудь, засранец. Я украл твой хайп»

Средневес UFC Пауло Коста вновь вызвал на бой. Бразилец уверен, что их стычка со шведом повлияла на велогонку «Борза» перед боем с .

«Я думаю, промоушн должен организовать мой бой с Чимаевым. Я украл у него хайп, лишил его сна и места в мэйн-ивенте.

Я украл у него абсолютно все. Чимаев, ты должен сделать хоть что-нибудь. Засранец, я лишил тебя всего, что у тебя было!

Из-за меня ты не можешь спать, из-за меня ты провалил взвешивание и остался без ничего», – сказал Коста.

Пауло Коста вызвал Чимаева на бой: «Дэйна, дай мне этого чеченского гурмана»

Пауло Коста: «Мне нравится бой с Чимаевым. Но, думаю, он не состоится. Хамзат избегает меня»