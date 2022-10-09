Александр Емельяненко: «Еркаеву следует дождаться того дня, когда он получит по зубам»

Российский боец Александр Емельяненко поделился ожиданиями от предстоящего боя с президентом промоушена Arena Сергеем Еркаевым.

«Вы можете посмотреть, как идет подготовка к бою, я каждый день выкладываю фотографии у себя в соцсетях. Выкладываю весь свой тренировочный процесс, я в хорошей форме. То, что спортсмены проигрывают, бывают неудачи – это жизнь.

Это показывает, что я выхожу не с какими-то «дутыми» бойцами, а с хорошими оппонентами. Сегодня черная полоса, завтра белая полоса – это спорт.

Еркаев сказал, что выходит вбивать меня в октагон? Я смотрю за его тренировочной формой. Еркаеву как-то нужно заявить о себе, обратить на себя внимание, вот он и говорит такими грязными выражениями в мой адрес.

Я думаю, ему не следует забегать вперед, дождаться того дня, когда он получит по зубам. Сергей, думай головой, что говоришь и что делаешь.

Я не буду увиливать и подыгрывать ему. Это спорт, это бой, случиться может все, что угодно. Я не буду торопиться и стараться закончить бой на первых секундах. Буду работать с ним в полную силу. Я буду с ним бороться и боксировать, бить и бросать», – сказал Емельяненко.

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