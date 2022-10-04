Емельяненко – Еркаеву: «Серега, ты очень рано поверил в себя как в бойца. Я докажу тебе, что я лучше»

Александр Емельяненко обратился к будущему сопернику, президенту промоушена «Арена» Сергею Еркаеву.

«Я в отличной форме. Скоро у меня состоится бой против главы промоушена «Арена» Еркаева Сергея.

Помимо того, что он глава промоушена, он еще и чемпион России по рукопашному бою. А я трехкратный чемпион мира по боевому самбо.

Будет противостояние двух разных видов спорта – боевое самбо победит. Это наш, русский вид спорта.

Серега, ты очень рано поверил в себя как в бойца. Я докажу тебе, что я лучше.

Такого еще не было. Бой главы промоушена против профессионального бойца. Сергей Еркаев осмелился бросить мне вызов, еще и по правилам ММА. Посмотрим, такой ли он смелый внутри клетки. 6 ноября, ЦСКА Арена, не пропустите», – сказал Емельяненко.

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