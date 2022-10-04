Сергей Еркаев – про бой с Емельяненко: «Выхожу на поединок вбивать его в октагон»

Президент лиги «Арена» Сергей Еркаев поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко, который состоится 6 ноября.

«Если говорить честно, я выхожу на этот бой вбивать его просто в октагон – вот с таким настроем.

Кто-то пишет, что этот бой закончится за 12-13 секунда на основании предыдущего.

Я не думаю, что он быстро закончится, но драку я устрою. Я прямо зарубиться хочу», – сказал Еркаев.

Емельяненко – Еркаеву: «Серега, ты очень рано поверил в себя как в бойца. Я докажу тебе, что я лучше»

Александр Емельяненко анонсировал следующий бой: «Подписываю контракт на избиение президента»