Александр Емельяненко: «Исмаилов почему-то отказывается выходить и драться со мной»

Российский боец объяснил, почему отказывается от реванша.

«Магомед молодец, очень хорошо подтянулся в ударной технике. Я предлагал ему подраться, но... Он почему-то отказывается выходить и драться со мной.

Скажу вам по секрету, у меня есть шпионы в каждой команде, везде есть свои люди... он отказывается выходить, не хочет.

Что его не устраивает? Моя подготовка, мое умение боксировать и бить. Договаривайтесь, заинтересовывайте организации, «убивайте» Магомеда деньгами, и мы увидим не на словах, а воочию, как я буду смотреться против него, и как он будет смотреться против меня на ринге и в клетке», – сказал Емельяненко.

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