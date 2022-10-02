Александр Емельяненко анонсировал следующий бой: «Подписываю контракт на избиение президента»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко необычно анонсировал следующий поединок.
Бывший боец Pride сообщил, что 6 ноября сразится с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым.
«Подписываю контракт на избиение президента. Президента промоушена «Арена» Еркаева Сергея Владимировича», – сказал Емельяненко.
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Хрюнов про будущее Александра Емельяненко: «Можно попытаться устроиться на место Николая Валуева – в передачу «Спокойной ночи, малыши» – эффекта и пользы было бы больше»