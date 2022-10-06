Боб Арум: «Бой Усик – Фьюри может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта»

Промоутер Боб Арум озвучил примерную дату боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

«Бой Фьюри и Усика возможен. Я практически ежедневно общаюсь с , менеджером Усика, поскольку он также занимается делами боксеров, которых мы поддерживаем.

Климас сказал, что ведет переговоры с потенциальными местами проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта.

Это бы устроило всех нас», – сказал Арум.

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