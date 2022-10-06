Боб Арум: «Бой Усик – Фьюри может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта»
Промоутер Боб Арум озвучил примерную дату боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Бой Фьюри и Усика возможен. Я практически ежедневно общаюсь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, поскольку он также занимается делами боксеров, которых мы поддерживаем.
Климас сказал, что ведет переговоры с потенциальными местами проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта.
Это бы устроило всех нас», – сказал Арум.
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