Тайсон Фьюри пообещал до воскресенья назвать имя следующего соперника

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что в течение трех дней назовет имя нового соперника.

«Эй, ребята, провел вторую тренировочную сессию за день. Я в абсолютном ударе. 3 декабря, я иду за тобой. На этой неделе мы объявим имя соперника. Подъем, парень. Кардифф, мы идем, подъем», – сказал Тайсон.

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