Хавьер Мендес: «Волкановски – хороший соперник для Махачева. Он интереснее, чем Конор»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес объяснил, почему хотел бы боя с , а не .

«Для меня интереснее Алекс, а не Конор, потому что он сейчас в ударе. Волкановски – отличный боец, он не будет разводить вокруг боя грязь.

Это хороший соперник для Ислама именно с точки зрения спортсмена, а не шоумена. Он классный спортсмен из очень известного зала, где тренируют настоящие профессионалы. Я очень уважаю этих ребят», – сказал Мендес.

22 октября на 280 Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул в легком весе.

Волкановски заявил, что будет запасным в бою Махачев – Оливейра: «Я появлюсь, чтобы сразиться с любым из них»

Бенеил Дариуш: «Так мне сказал менеджер: я буду запасным в бою Оливейра – Махачев»