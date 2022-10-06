Майкл Чендлер: «Махачев еще ничего не доказал и то, что его называют лучшим – мистика»

Бывший чемпион Bellator в легком весе поделился ожиданиями от боя между и Исламом Махачевым.

«В этом бою преимущество на стороне Чарльза. Думаю, что это безумие, что он аутсайдер.

Конечно, у Ислама есть все инструменты, чтобы победить. Я буду очень внимательно следить за этим противостоянием, потому что надеюсь встретиться с победителем.

Ислам еще ничего не доказал и то, что его называют лучшим – мистика. Все сравнивают Хабиба и Ислама, затем их тренер Хавьер Мендес говорит, что Махачев лучший. Я был сказал, что это большая машина хайпа.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев про бой с Оливейрой: «Все его поражения в UFC, это когда он уходил в глубокие воды, когда пульс уже за 200 становится»

Хавьер Мендес назвал Ислама Махачева лучшим легковесом всех времен