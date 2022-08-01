Прощальный бой Федора Емельяненко не состоится в России (ТАСС)

Источник из промоушена Bellator сообщил ТАСС, что последний бой российского тяжеловеса не состоится в России.

«Мы все еще работаем над датой и соперником для последнего боя в карьере Федора. Но точно понимаем, что бой будет не в России», – сообщил источник.

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