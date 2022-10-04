Александр Емельяненко: «Я – народный любимец. Не как Федя – он кроме спорта больше ##### не делает»

Александр Емельяненко в разговоре с телефонным мошенником согласился поехать в благотворительную поездку на Донбасс.

«И с военными я дружу, и со спортсменами. Человек из народа, и поддержу. Если кто-то там однобокий, как Федя ### (блин), он кроме спорта больше ##### (ничего) не делает.

Или есть политики, которые кроме политики, больше ничем не занимаются. У них есть своя аудитория. А я - народный любимец.

Меня и спортсмены, и политики, и тунеядцы, и алкоголики, и наркоманы, и уголовники, и бизнесмены - все меня смотрят, все меня знают», – сказал Емельяненко.

Менеджер Емельяненко: «Если бы Александру предложили поехать на Донбасс, он бы поехал»

Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников. Бойцу предложили поехать на Донбасс, он согласился за 300 тысяч рублей в день