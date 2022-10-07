Александр Емельяненко выиграл 5 тысяч рублей, поспорив с женой

Теги Александр Емельяненко тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Российский ветеран ММА Александр Емельяненко снял на видео розыгрыш супруги Полины.

Боец предложил жене спор на 5 тысяч рублей, что он выпьет стакан воды, накрытый шапкой, не касаясь головного убора.

Александр Емельяненко: «Я, как патриот России, поддерживаю нашего президента. У него правильный курс, все, что от меня требуется – поддержу»

Александр Емельяненко: «Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Для меня честь быть русским, я для всего готов»

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