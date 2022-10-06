Александр Емельяненко: «Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Для меня честь быть русским, я для всего готов»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал об отношении к частичной мобилизации в России.

«Если поступит предложение поехать в зону СВО? Приеду, поддержу, дам напутствие ребятам, сделаю все в поддержку бойцов и войск.

Может ли мне прийти повестка? Конечно может.

Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Для меня честь быть русским, я для всего готов. Но у меня нет никакой военно учетной специальности», – сказал Емельяненко в эфире «Матч ТВ».

Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников. Бойцу предложили поехать на Донбасс, он согласился за 300 тысяч рублей в день

Менеджер Емельяненко: «Если бы Александру предложили поехать на Донбасс, он бы поехал»