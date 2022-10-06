Александр Емельяненко: «Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Для меня честь быть русским, я для всего готов»
Российский боец Александр Емельяненко рассказал об отношении к частичной мобилизации в России.
«Если поступит предложение поехать в зону СВО? Приеду, поддержу, дам напутствие ребятам, сделаю все в поддержку бойцов и войск.
Может ли мне прийти повестка? Конечно может.
Я не открещиваюсь от службы и выполнения долга. Для меня честь быть русским, я для всего готов. Но у меня нет никакой военно учетной специальности», – сказал Емельяненко в эфире «Матч ТВ».
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