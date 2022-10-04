Менеджер Емельяненко: «Если бы Александру предложили поехать на Донбасс, он бы поехал»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер тяжеловеса Александра Емельяненко, отреагировал на новость, что боец согласился поехать на Донбасс за 300 тысяч рублей в день.

«Ничего не могу сказать по этому поводу, не видел такого. Александру поступило предложение поехать на Донбасс?

Я не в курсе, но думаю, что, если бы Александру предложили поехать на Донбасс, он бы поехал», – сказал Бурчак.

Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников. Бойцу предложили поехать на Донбасс, он согласился за 300 тысяч рублей в день

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