Хавьер Мендес назвал Ислама Махачева лучшим легковесом всех времен

Американский тренер считает, что Ислам Махачев является лучшим легковесом всех времен.

«Все, кто имел дело с Исламом, думали, что могут лучше выступить против него, пока не встретились с ним в клетке. Вот какой Махачев.

Я официально заявляю, Махачев безоговорочно является лучшим бойцом всех времен в своей весовой категории. Он лучший ударник, лучший в многоборье, другими словами – лучший во всем.

Когда-то я думал, что является лучшим в многоборье вне зависимости от весовой категории, но сейчас в легком весе для меня человек, который является лучшим во всем – это , – заявил Мендес.

22 октября на 280 в Абу-Даби Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул в легком весе.

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