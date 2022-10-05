Ислам Махачев: «Верю, что Оливейра приедет в Абу-Даби, что бой состоится»

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Российский легковес Ислам Махачев уверен, что бой с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул UFC 22 октября в Абу-Даби состоится.

Ранее друг Махачева Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что Оливейра не прилетит в ОАЭ.

«Верю, что он приедет, верю, что бой состоится. Но Оливейра столько этого боя избегал, столько хотел перенести его в Бразилию.

Он хотел какой-то денежный бой для себя. И готов был раньше драться, вызывать Конора, Нейта Диаса. Когда ему сказали, что надо с Исламом драться, он начал и по времени переносить, и в Бразилию этот бой пытаться перевезти. Другие отговорки придумывать.

Думаю, что они ему просто сказали, что найдут замену, тем более он не чемпион сейчас. Я даже слышал, что хотели этот бой Чендлеру предложить за вакантный титул. И тогда Оливейра сразу подписал контракт», – сказал Махачев.

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