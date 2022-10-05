Ислам Махачев: «Верю, что Оливейра приедет в Абу-Даби, что бой состоится»

Российский легковес уверен, что бой с за вакантный титул UFC 22 октября в Абу-Даби состоится.

Ранее друг Махачева Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что Оливейра не прилетит в ОАЭ.

«Верю, что он приедет, верю, что бой состоится. Но Оливейра столько этого боя избегал, столько хотел перенести его в Бразилию.

Он хотел какой-то денежный бой для себя. И готов был раньше драться, вызывать Конора, Нейта Диаса. Когда ему сказали, что надо с Исламом драться, он начал и по времени переносить, и в Бразилию этот бой пытаться перевезти. Другие отговорки придумывать.

Думаю, что они ему просто сказали, что найдут замену, тем более он не чемпион сейчас. Я даже слышал, что хотели этот бой Чендлеру предложить за вакантный титул. И тогда Оливейра сразу подписал контракт», – сказал Махачев.

Махачев про бой с Оливейрой: «Все его поражения в UFC, это когда он уходил в глубокие воды, когда пульс уже за 200 становится»

Чендлер – о Махачеве: «Считать его фаворитом боя с Оливейрой – безумие»