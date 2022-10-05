Джастин Гейджи: «Конор сейчас принимает стероиды. USADA давно его не тестировала»

Легковес UFC Джастин Гейджи не хочет драться с .

«Похоже, Макгрегор сейчас принимает стероиды. USADA уже давно не тестировала его. Я же ищу честное противостояние.

Если он сидит на стероидах, тогда дайте мне тоже возможность принимать стероиды и погнали.

Мое здоровье – это мой самый главный фактор. Я никогда не принимал допинг и не хочу драться с людьми, которые его принимают.

Я даже не знаю, как работают стероиды. Но уверен, что есть лазейки для их приема. Поэтому уверен, что в конечном итоге у него все будет в порядке, он сможет вернуться и быть чистым.

Но тот факт, что Конор не проходит тестирование на допинг, говорит мне, что он принимает стероиды, независимо от того, использует ли он их, чтобы вылечить ногу или нет.

Если я сломаю ногу, то не буду принимать стероиды, чтобы ее вылечить. У Конора был шанс сразиться со мной, но он не стал этого делать, он предпочел подраться с Ковбоем.

Но кто знает… Может быть. Я уверен, что теперь Макгрегор гораздо более уверен в том, что он может победить меня. Тогда он определенно не принял бой со мной потому, что у него не было этой уверенности. Вероятно, сейчас он более уверен в себе и готов потанцевать», – сказал Гейджи.

Конора обвиняют в допинге. Боец похвастался мускулами в соцсетях, а теперь – оправдывается

Конор: «Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую Оливейру»