Гейджи отказался от боя с Физиевым. Джастин хочет дождаться возвращения Конора

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Джастин Гейджи Рафаэль Физиев UFC 282 Физиев - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи ответил отказом на предложение промоушена провести бой с Рафаэлем Физиевым 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

Сообщается, что Гейджи намерен стать соперником Конора Макгрегора, который планирует вернуться в октагон в начале следующего года.

В мае Гейджи проиграл в чемпионском поединке Чарльзу Оливейре удушением в первом раунде.

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