Гейджи отказался от боя с Физиевым. Джастин хочет дождаться возвращения Конора

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи ответил отказом на предложение промоушена провести бой с Рафаэлем Физиевым 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.
Сообщается, что Гейджи намерен стать соперником Конора Макгрегора, который планирует вернуться в октагон в начале следующего года.
В мае Гейджи проиграл в чемпионском поединке Чарльзу Оливейре удушением в первом раунде.
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