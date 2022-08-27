Гейджи отказался от боя с Физиевым. Джастин хочет дождаться возвращения Конора

Бывший временный чемпион в легком весе Джастин Гейджи ответил отказом на предложение промоушена провести бой с 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

Сообщается, что Гейджи намерен стать соперником , который планирует вернуться в октагон в начале следующего года.

В мае Гейджи проиграл в чемпионском поединке Чарльзу Оливейре удушением в первом раунде.

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