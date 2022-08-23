Физиев бросил вызов Гейджи: «Я дам тебе заработать деньги»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев бросил вызов бывшему претенденту на титул Джастину Гейджи.

«Я не понимаю, почему Гейджи не спрашивает обо мне? Нет никого, кто мог бы провести бой с ним сейчас. Все бойцы заняты. Почему он не хочет драться со мной?

Он дрался со всеми парнями из топ-5 рейтинга, а поединка со мной почему-то избегает. Эй, Джастин, если ты видишь это интервью, дерись со мной! Я дам тебе заработать деньги», – сказал Физиев.

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