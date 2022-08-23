Физиев бросил вызов Гейджи: «Я дам тебе заработать деньги»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев бросил вызов бывшему претенденту на титул Джастину Гейджи.

«Я не понимаю, почему Гейджи не спрашивает обо мне? Нет никого, кто мог бы провести бой с ним сейчас. Все бойцы заняты. Почему он не хочет драться со мной?

Он дрался со всеми парнями из топ-5 рейтинга, а поединка со мной почему-то избегает. Эй, Джастин, если ты видишь это интервью, дерись со мной! Я дам тебе заработать деньги», – сказал Физиев.

Рафаэль Физиев: «Бой со мной – хороший вариант для Джастина Гейджи»

Порье про Физиева: «Возможности этого парня безграничны»